Zwölfte Hinrichtung in diesem Jahr : Verurteilter Mörder in Texas mit Giftspritze getötet - seine Schuld ist umstritten

Huntington Larry Swearingen hat in Texas vor 21 Jahren eine Studentin entführt, vergewaltigt und ermordet. In der Nacht zu Donnerstag wurde der verurteilte Mörder mit der Giftspritze hingerichtet. Swearingen hatte bis zuletzt gegen das Todesurteil gekämpft.

Wegen der Entführung, Vergewaltigung und Ermordung einer Studentin ist ein Mann im US-Staat Texas hingerichtet worden. Larry Swearingen starb am Mittwochabend (Ortszeit) in der Haftanstalt in Huntsville durch die Giftspritze. Bis zuletzt beteuerte er seine Unschuld. Einen Stopp der Exekution hatte der Oberste Gerichtshof der USA noch am Mittwoch abgelehnt.