Flüchtlingskrise in Europa : Mindestens sieben Menschen bei Bootsunglück vor Lanzarote ertrunken

Las Palmas/Madrid Vor der zu Spanien gehörenden Insel Lanzarote sind mindestens sieben Menschen ertrunken. Auf einem Holzboot waren 35 Migranten aus Nordafrika auf dem Weg nach Lanzarote, als das Boot auf die felsige Küste aufschlug. 28 Menschen konnten gerettet werden.

Beim Untergang eines Holzbootes mit Migranten aus Nordafrika sind an der Küste der zu Spanien gehörenden Kanareninsel Lanzarote mindestens sieben Menschen ertrunken. Die mindestens 35 Menschen an Bord hatten ihr Ziel fast erreicht. Bei erheblichem Wellengang krachte ihr Boot nachts auf die felsige Küste in der Nähe des Ortes Órzola an der Nordspitze der Insel und kenterte, wie die Zeitung „Canarias7“ am Mittwoch berichtete.