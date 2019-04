Vier Lkw und 24 Autos beteiligt : Viele Tote bei Massenkarambolage in Colorado

Lakewood Trauer im US-Bundesstaat Colorado: Bei einer Massenkarambolage in Lakewood sind mehrere Menschen ums Leben gekommen und zahlreiche Fahrzeuge in Flammen aufgegangen.

Ein Polizeisprecher sagte am Freitag in Lakewood, vier Lastwagen und 24 Autos seien in den Unfall auf der Autobahn Interstate 70 am Vortag verwickelt gewesen. Ausgelöst worden sei die Karambolage durch einen Lastwagen. Dessen Fahrer sei festgenommen worden. Ihm werde vorgeworfen, ein Tötungsdelikt mithilfe eines Fahrzeugs begangen zu haben.