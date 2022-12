Französische Bulldoggen 21 Jahre Haft für Raubüberfall auf Lady Gagas Hundesitter

Für einen Raubüberfall auf den Hundesitter von Lady Gaga ist ein Mann in Kalifornien am Montag zu 21 Jahren Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles teilte mit, der Hauptangeklagte habe den Vorwurf des Mordversuchs nichts bestritten. Der Mann hatte im vergangenen Jahr den Hundesitter angeschossen und zwei Französische Bulldoggen der Sängerin gestohlen.