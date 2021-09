Vulkanausbruch auf La Palma : Lava kurz vor dem Meer – Experten warnen vor giftigen Gasen

La Palma Der Vulkanausbruch auf der spanischen Kanareninsel La Palma richtet immer größere Schäden an. Bisher seien mehr als 160 Gebäude von der Lava zerstört worden. Experten warnen vor der Entstehung giftiger Gasen, wenn die Lava das Meer erreicht.

Mehr als 100 Hektar seien bereits mit einer schwarzen meterdicken Schicht aus rund 1000 Grad heißer Lava bedeckt, die aus mittlerweile neun Schloten im Bereich der Cumbre Vieja im Süden der Insel austrete. Die Zahl der Evakuierten habe sich nach Angaben des Zivilschutzes auf knapp 6000 erhöht, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE am Dienstagmorgen. Die meisten von ihnen kamen den Berichten zufolge bei Verwandten unter oder wurden in Privathäusern in anderen Teilen der Insel aufgenommen. Verletzte gebe es weiterhin nicht, betonten die Behörden.