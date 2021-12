Vulkanausbruch auf La Palma zu Ende : Das Weihnachtsgeschenk des Cumbre Vieja

Der Vulkan Cumbre Vieja, an dem Tag, an dem seine Eruption offiziell beendet wurde. Foto: dpa/Cézaro De Luca

La Palma Auf der zu Spanien gehörenden Kanareninsel La Palma gab es am Samstag ein besonderes Weihnachtsgeschenk für die leidgeprüften Menschen. Der Vulkanausbruch ist nach Einschätzung der Experten nach rund drei Monaten beendet.

Das teilte das örtliche Notfallkomitee Pevolca bei einer Pressekonferenz mit. Der am 19. September ausgebrochene Vulkan in der Cumbre Vieja war am Abend des 13. Dezembers plötzlich weitgehend zur Ruhe gekommen. Seither gab es keine explosionsartigen Entladungen mehr, es wurden keine Erschütterungen im Vulkan und kaum noch Erdbeben in der Tiefe gemessen.