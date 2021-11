Wegen ins Meer strömender Lava : Behörden auf La Palma ordnen Ausgangssperre an

Behörden auf La Palma ordnen Ausgangssperre an

Am Strand von Puerto Naos ergießt sich die Lava des Vulkans Vieja ins Meer. Foto: dpa/Kike Rincón

La Palma-Inseln Der Vulkan Cumbre Vieja bricht seit Wochen aus – und setzt so möglicherweise gesundheitsschädliche Gase frei. Rund 3000 Menschen sollen sich ab jetzt nur noch drinnen aufhalten.

Auf der spanischen Kanareninsel La Palma haben die Behörden wegen des seit Wochen anhaltenden Ausbruchs des Vulkans Cumbre Vieja eine Ausgangssperre für rund 3000 Menschen angeordnet. Grund sei die mögliche Freisetzung gesundheitsschädlicher Gase beim Kontakt von ausströmender Lava mit Meerwasser, teilten die Rettungsdienste der Insel am Montag im Onlinedienst Twitter mit.

Betroffen von der Ausgangssperre waren Bewohner von Städten und Küstendörfern in der Nähe der Stelle, an der die Lava aus dem Cumbre Vieja zuletzt auf das Meer traf. Auf von der spanischen militärischen Notfalleinheit (UME) veröffentlichten Bildern war eine riesige weiße Gaswolke zu sehen, die beim Einströmen der Lava in den Atlantik entstand.