33 Tote bei Anschlag in Anime-Studio : Mutmaßlicher Täter fühlte sich von TV-Produktion wohl betrogen und tötete Mitarbeiter

Kyoto Bei einem Brandanschlag in einem japanischen Anime-Filmstudio sind 33 Menschen gestorben. Ein Mann wurde festgenommen. Die Ermittler haben einen Verdacht, wieso der Vedächtige die Tat verübt hat.

Der mutmaßliche Brandstifter in Japan, der einen Anschlag auf ein Animationsfilmstudio mit 33 Todesopfern verübte, hat sich Medienberichten zufolge durch die Produktionsfirma betrogen gefühlt. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Freitag unter Berufung auf Ermittlungskreise berichtete, sagte der Festgenommene der Polizei, das Studio habe seine Idee für ein Werk gestohlen. Der Täter hatte am Vortag das Studiogebäude betreten und eine brennbare Flüssigkeit vergossen. Daraufhin zündete er das Gebäude an und rief dabei: „Sterbt!“.