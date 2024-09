Australiens Pop-Ikone Kylie Minogue geht auf große Welttour – mit neuem Album

Das ganze Album gibt es dann ab dem 18. Oktober im Handel. „Ich glaube, wir waren so richtig in Fahrt“, sagte Minogue mit Blick auf „Tension II“. „Wie das bei Alben oft der Fall ist, hatten wir einfach immer mehr Songs.“ Minogue, die auch als Schauspielerin bekannt ist, hatte 1988 ihr erstes Album „Kylie“ präsentiert. Seit November 2023 war sie in ihrer ersten Las-Vegas-Show zu sehen.