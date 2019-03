Kuriose Szene im Video: Känguru boxt Paraglider nach Landung

Orroral Valley Gleitschirmfliegen kann gefährlich sein: wegen der Höhe, Winden und Vögeln. Oder wie im Fall eines Australiers wegen eines Kängurus – das am Boden wartete, um ihn zu boxen. Das Video.

50 Kilometer südlich von Canberra war ein Australier mit seinem Gleitschirm unterwegs. Als er in der Nähe einer ehemaligen Nasa-Station zur Landung ansetzte, wusste er noch nicht, was ihn am Boden erwartet. Denn kurz nach der Landung sieht er zwei Kängurus auf sich zuhüpfen. Er schafft es noch „What’s up, Skip?“ zu sagen, ehe eines der Tiere sofort Körperkontakt sucht.