Leihgabe soll für Museumsableger werben : Echter Picasso in Supermarkt bei Paris ausgestellt

Die Gemüseabteilung eines Supermarkts. In Frankreich steht derzeit ein echter Picasso in einem Supermarkt. Foto: dpa/Sven Hoppe

Vigneux-sur-Seine Zwischen der Gemüse- und der Getränke-Abteilung findet sich in einem französischem Supermarkt derzeit eine wahre Besonderheit: ein Original-Gemälde von Picasso. Die Aktion dient einem Werbezweck.

Ein echter Picasso ist derzeit in einem Supermarkt in einer Pariser Vorstadt ausgestellt – „inmitten von Kürbissen, Wassermelonen und Bierflaschen“, wie der Leihgeber sagt. Die ungewöhnliche Aktion geht auf das Pariser Kunstmuseum Centre Pompidou zurück, das in der Hauptstadtregion bis 2025 einen Ableger eröffnen will.