Graffiti, Musik und Geschichte Kunst für die Tiktok-Generation – Museumsboom in Amsterdam

In einer 1200 Quadratmeter großen Halle der alten Gasfabrik wird Kunst in Bewegung gebracht. „Wir wollen Kunst lebendig machen“, sagt Patrick Alders, Direktor der Fabrique des Lumières. Werke von berühmten Malern werden auf die rauen Backsteinwände projiziert, wie ein überdimensionaler Film. Zuschauer tauchen in die Kunstwerke ein, ohne VR-Brille oder Bildschirm. „Immersiv“, nennt das Alders.