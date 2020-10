Verschiebung ist möglich : Kulturhauptjahr 2021 wird eventuell verschoben

Rijeka Eigentlich sollen Timisoara in Rumänien und Novi Sad in Serbien die Kulturhauptstädte 2021 werden. Doch es steht im Raum, dass das um ein oder zwei Jahre verschoben wird.

Die weltweite Corona-Pandemie bringt den Fahrplan für die Zuteilung des Titels der Europäischen Kulturhauptstadt ins Wanken. So droht das Kulturhauptstadtjahr 2021 für Timisoara (Rumänien) und Novi Sad (Serbien) um ein oder zwei Jahre verschoben zu werden. „Es gibt diesen Vorschlag“, sagte Ivan Sarar, der das Programm für die diesjährige Kulturhauptstadt Rijeka in Kroatien macht, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Seines Wissens sei das aber von den zuständigen europäischen Gremien noch nicht beschlossen worden.

Wegen der Pandemie mussten sich Sarar und sein Team an einen Lockdown im Frühjahr, an Reisebeschränkungen in Europa und an geschrumpfte staatliche und kommunale Budgets anpassen. Ungefähr die Hälfte der Programme und Projekte fiel den Maßnahmen und den Sparplänen zum Opfer.