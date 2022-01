Vor der marokkanischen Küste : Zwei Tote und 40 Vermisste bei Migrantenboot-Untergang im Atlantik

Madrid Beim Versuch, die kanarischen Inseln zu erreichen, ist ein Boot mit Migranten in Seenot geraten. Mehr als 40 Menschen werden noch vermisst, zehn Überlebende konnten bislang gerettet werden.

Nach Angaben von Santana war das Boot am Sonntag in Seenot geraten, kurz nachdem es in der marokkanischen Küstenstadt Tarfaya im Süden des afrikanischen Landes ins Wasser gegangen sei. Auch das Hilfsprojekt Alarm Phone berichtete vom Unglück - allerdings vorerst ohne genaue Opferzahlen - und klagte auf Twitter, die Hilfsaktion der marokkanischen Behörden habe sich lange verzögert und sei erst elf Stunden nach dem ersten Alarm gestartet worden. „Der Verlust von Menschenleben hätte vermieden werden können!“, hieß es.