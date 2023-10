Kubanisches Kulturzentrum Nazi-Kostüm führt zu Schließung von Maxim Rock

Weil bei einer Halloween-Party ein in Nazi-Uniform kostümierter Gast den ersten Preis für die beste Verkleidung gewann, ist auf Kuba das Kulturzentrum Maxim Rock in Havanna geschlossen worden. Das Kubanische Musikinstitut (ICM) teilte via Facebook mit, die Kultureinrichtung sei offenbar nicht in der Lage gewesen, diesen schweren Vorfall zu verhindern. Daher habe man entschieden, das Zentrum solange zu schließen, bis die Fakten geklärt und Disziplinarmaßnahmen gegen die Verantwortlichen ergriffen seien.