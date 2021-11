„Wie Crocodile Dundee“ : Australier wehrt Krokodil mit Gürtelmesser ab

Brisbane Beim Fischen wurde ein Australier von einem Krokodil angegriffen. Der Mann wehrte sich nach eigenen Angaben mit Hilfe eines Messers. Nun feiern ihn australische Medien als „den echten Crocodile Dundee“.

Ein Australier hat in Queensland die Attacke eines großen Salzwasserkrokodils nur mittels eines kleinen Gürtelmessers abgewehrt. Das Tier habe den 60-Jährigen, der an einem abgelegenen Abschnitt des McIvor River gefischt habe, plötzlich angegriffen und an den Füßen zu packen bekommen, berichtete der Sender 9News am Mittwoch. Der Mann habe sich an einen Mangrovenzweig geklammert, aber das Reptil habe es dennoch geschafft, ihn in Richtung Wasser zu zerren.