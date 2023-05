King Charles III. Die Krönungszeremonie – Schritt für Schritt

Der König wird nun vom Erzbischof und den Vertretern der beiden ältesten Ritterorden in England (Order of the Garter) und Schottland (Order of the Thistle) sowie einem Träger des Georgs-Kreuzes, der höchsten zivilen Auszeichnung im Land, dem Volk symbolisch präsentiert. Die Gemeinde antwortet jedes Mal mit „God save King Charles“.