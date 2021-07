Auf dem Weg aus Frankfurt : Zehn Tote bei Busunfall in Kroatien

Zagreb Bei einem Busunfall in Kroatien sind am Sonntag zehn Menschen ums Leben gekommen und 45 verletzt worden. Der Bus war auf dem Weg von Frankfurt nach Pristina.

Nach Angaben der Polizei kam der Bus mit kosovarischen Kennzeichen am Morgen gegen 06.00 Uhr von der Fahrbahn der Autobahn bei Slavonski Brod ab. Der Bus sei auf dem Weg von Frankfurt am Main in Deutschland in die Hauptstadt des Kosovo, Pristina, gewesen. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.