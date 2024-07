Extreme Hitze Waldbrand wütet nahe Touristenort an kroatischer Küste

Zagreb · An der Adriaküste in Kroatien leiden Bewohner und Urlauber unter Temperaturen über 37 Grad. Nun wüten zudem Waldbrände in der Nähe eines Hotels und eines Campingplatzes.

19.07.2024 , 01:45 Uhr

Derzeit liegen keine Fotos von den Waldbränden in Kroatien vor. Hier zu sehen: Menschen verbringen wegen der dortigen Hitzewelle Zeit am Strand. Foto: dpa/Ivana Ivanovic

Dutzende Feuerwehrleute und drei Löschflugzeuge haben am Donnerstagabend gegen einen Waldbrand nahe des beliebten kroatischen Ferienortes Trogir gekämpft. Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten verhindert, dass das Feuer auf Häuser und einen Hotelkomplex übergreife, gab der nationale Feuerwehrverband an. „Es gibt keine Bedrohung für Häuser und Touristen“, erklärte der leitende Feuerwehrkommandeur Slavko Tucakovic. Das Feuer an der Adriaküste sei unter Kontrolle, fuhr der Feuerwehrverband fort. Balkanländer kämpfen mit hohen Temperaturen Hitzewelle in Südosteuropa Balkanländer kämpfen mit hohen Temperaturen Im Dorf Seget Donji griff das Feuer nach einem Bericht des staatlichen Fernsehens auf ein großes Waldgebiet am Meer nahe eines Campingplatzes über. Wie die anderen Balkanländer leidet Kroatien unter einer langanhaltenden Hitzewelle mit Temperaturen über 37 Grad Celsius. Durch den Klimawandel werden Wetterextreme wie Hitze, Stürme oder Starkregen häufiger und heftiger. Hitzewellen zum Beispiel erreichen höhere Temperaturen als zuvor und dauern nicht zwei oder drei Tage, sondern viel länger. Wegen der lang anhaltenden Trockenheit steigt auch die Brandgefahr. Noch ist es möglich, diese Entwicklung aufzuhalten und sogar rückgängig zu machen. Dazu muss der Ausstoß von Treibhausgasen drastisch verringert werden, die die Erdatmosphäre verdichten und sie damit zu einer Art Hitzeglocke machen. Um das zu beenden, ist ein rascher Umstieg auf Wind- und Sonnenenergie nötig und ein kompletter Abschied von den fossilen Energieträgern Kohle, Gas und Öl. Zudem können Müllvermeidung und eine Ernährung mit einem größeren Anteil an Pflanzenkost dazu beitragen, Treibhausgasausstoß zu verringern. Das Aufforsten von Wäldern und die Ausweitung von Naturschutzgebieten ergänzen den Klimaschutz.

(peng/AFP)