Kroatien: Frau fällt von Kreuzfahrtschiff und überlebt zehn Stunden im Meer

Zagreb Eine britische Touristin ist am Sonntag von dem Kreuzfahrtschiff „Norwegian Star“ ins Meer gestürzt. Stunden später konnten Rettungskräfte sie aus der kroatischen Adria zurück an Bord bringen.

Eine Urlauberin, die in der kroatischen Adria von einem norwegischen Kreuzfahrtschiff gefallen war, ist am Sonntag nach zehn Stunden aus dem Meer gerettet worden. Das berichtete das kroatische Innenministerium am Sonntag in Zagreb. Die „Norwegian Star“ sei vom kroatischen Hafen Pula auf der Halbinsel Istrien am Samstagabend in Richtung Venedig ausgelaufen, als die Passagierin kurz vor Mitternacht über Bord ging.