Eine Milliarde für Notre Dame : Ist der Spender der Dumme?

Meinung Paris Fast eine Milliarde Euro an Spenden sind für den Aufbau der Kathedrale geflossen. Die Kritik daran ist groß - und sie ist falsch. Am Ende sind jene die Dummen, die helfen und jener ist der Gute, der nichts tut.

Auch ist es gefährlich, Spendenzwecke miteinander zu vergleichen. Wenn jemand für notleidende Kinder in Afrika Geld gibt, könnte gefragt werden, weshalb er sich nicht für die armen Kinder in Osteuropa einsetzt, oder für jene in Deutschland? Und ist eine Spende für Syrien besser als eine Spende für den Irak? Und was ist mit den Spenden für den Tierschutz? Wäre das Geld nicht bei den Menschen besser aufgehoben? Auf diese Weise kann jede Spende hinterfragt werden. Doch wohin führt das? Am Ende sind jene die Dummen, die helfen und jener ist der Gute, der nichts tut.