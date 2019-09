Angeblich Jugendliche misshandelt : Schwere Kritik an Jugendhilfe Wildfang

Hamburg Isolation, Prügel und Medikamentenentzug: Im Fall der mutmaßlichen Misshandlung deutscher Jugendlicher in einem Sozialprojekt in Rumänien haben die Betroffenen Details geschildert. Der Träger weist die Vorwürfe zurück.

Drei Jugendliche und ein junger Erwachsener hätten vor rumänischen Ermittlern ausführlich über Gewalterlebnisse, Zwangsarbeit und Isolationsstrafen ausgesagt, berichtete der NDR am Mittwoch. Der deutsche Träger des Projektes in der nordrumänischen Region Maramures, die "Kinder- und Jugendhilfe Wildfang GmbH" im niedersächsischen Bothel, wies die Vorwürfe im NDR zurück.

Der NDR zitierte aus den Vernehmungsprotokollen einen 18-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen: "Wenn wir irgendeinen Fehler machten, wurden wir mit Prügel bedroht und übel verprügelt." Zwei Heimmitarbeiter hätten ihm einmal die Nase gebrochen, ihn aber erst Stunden später in ein Krankenhaus gefahren. Einem an einem Nervenleiden Erkrankten wurden nach eigenen Angaben während seines Aufenthalts in der Einrichtung seine Medikamente vorenthalten. Ein 17-Jähriger aus Hessen sagte den Angaben zufolge, es gebe in der Nähe der Einrichtung ein "verlassenes Haus, wo wir hingebracht wurden, um bestraft zu werden - mit Zwangsarbeit, Schlägen, wenig Essen und Isolation."