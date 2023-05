Schlimme Zustände in Frankreichs Gefängnissen Die tote Kakerlake im Ohr

Die ehemalige Journalistin, die sich auf Justizthemen spezialisierte und die Inspektionsbehörde seit 2020 leitet, schildert eindringlich, wie der Personalmangel das Leben in den Gefängnissen einschränkt. Die Zahl der Aufseher bemisst sich nämlich an der theoretischen Aufnahmekapazität. Eine Haftanstalt, die für 100 Gefangene konzipiert wurde, bekommt also nicht mehr Wachpersonal, wenn 150 oder 200 dort einsitzen. Weil es an Wärtern fehlt, müssen die Häftlinge oft 21 oder 22 Stunden am Tag in ihren überfüllten Zellen bleiben. Der Gang in die Gemeinschaftsdusche fällt ebenso weg wie der Unterricht, der Spaziergang im Hof oder der Arztbesuch. Die Folge: Die Gewalt explodiert.