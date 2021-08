Unklare Umstände : Mehrere Verletzte bei mutmaßlichen Schüssen in schwedischer Kleinstadt

Stockholm Im südschwedischen Kristianstad sind nach Polizeiangaben mindestens drei Menschen verletzt worden – möglicherweise durch Schüsse. In der Kleinstadt gibt es seit längerem Gewalttaten zwischen rivalisierenden Gangs.

Wie die zuständige Polizei am Dienstag mitteilte, berichteten mehrere Anrufer in den Nachmittagsstunden in der Stadt Kristianstad von lauten Knallgeräuschen im Stadtteil Näsby. Die alarmierten Beamten hätten an verschiedenen Orten mehrere Personen mit vermuteten Schussverletzungen angetroffen. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst nichts sagen.