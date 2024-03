Behörden verlängern Notstand Kriminelle Banden legen Haiti lahm – wichtigster Hafen geschlossen

Die Gewalt von kriminellen Banden in Haiti legt das Land immer weiter lahm. Die Behörden verlängerten den zunächst für 72 Stunden verhängten Notstand in der Hauptstadt Port-au-Prince und Umgebung, wie das regionale Nachrichtenportal „Infobae“ am Donnerstag (Ortszeit) berichtete. Der Ausnahmezustand mit nächtlicher Ausgangssperre im Departement West gelte einen Monat. Derweil kündigte der wichtigste Hafen des Landes in der Hauptstadt seine Schließung an. Das Betreiberunternehmen CPS ziehe damit die Konsequenz aus „den böswilligen Sabotageakten und dem Vandalismus“ durch die bewaffneten Banden in den vergangenen Tagen.