Festnahmen in Brasilien, Dubai und Europa : 45 Festnahmen in bei Razzia gegen internationalen Drogenring

Den Haag Ermittlern ist ein großer Schlag gegen einen internationalen Drogenring gelungen. Das teilte die europäische Polizeibehörde Europol mit. Das Netzwerk soll für den Import von mindestens 45 Tonnen Kokain pro Jahr in europäische Häfen verantwortlich sein.

Bei einer beispiellosen Razzia gegen einen mutmaßlichen Drogenring in Brasilien und Europa haben Ermittler 45 Verdächtige festgenommen. Es gab rund 180 Hausdurchsuchungen, wie die europäische Polizeibehörde Europol am Freitag in Den Haag mitteilte.

Allein in Brasilien seien 37 Flugzeuge und 160 Liegenschaften beschlagnahmt worden. In dem südamerikanischen Land, in Belgien und Spanien stellten Ermittler zudem zusammen 37 Luxusautos sicher. In Portugal entdeckten Polizisten über zwölf Millionen Euro Bargeld.