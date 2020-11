„Unrechtmäßige Tötungen“ in Afghanistan : Australien will 13 Soldaten wegen Kriegsverbrechen aus Armee entlassen

Australien will 13 Soldaten wegen Kriegsverbrechen aus Armee entlassen

„Unrechtmäßige Tötungen“ in Afghanistan

Kabul/Perth Im Skandal um Berichte über Kriegsverbrechen im Afghanistan-Einsatz zieht die australische Armeeführuing Konsequenzen. 13 Soldaten sollen aus dem Militärdienst entfernt werden. Die Täter sollen regelrechte „Opferlisten“ geführt und Morde vertuscht haben.

Australien will im Skandal um Kriegsverbrechen in Afghanistan 13 Soldaten aus dem Militärdienst entlassen. Die Soldaten seien über die Entscheidung informiert worden, sagte Armeechef Rick Burr am Freitag. Sollten die Betroffenen innerhalb von zwei Wochen keinen Einspruch einlegen, werde der Schritt vollzogen.