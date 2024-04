Keine Einreiseerlaubnis Kreuzfahrtschiff mit 1500 Passagieren hängt in Barcelona fest

Als sie in Brasilien an Bord gegangen seien, schienen die nötigen Dokumente vorhanden zu sein, teilte MSC Cruises mit. „Wir wurden von den Behörden darüber informiert, dass die Visen nicht für eine Einreise in den Schengenraum gültig seien. Folglich konnten die Passagiere nicht in Barcelona aussteigen, was ihre Endstation war.“