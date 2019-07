59-jährige Molekularbiologin : Dresdner Wissenschaftlerin auf Kreta tot aufgefunden

Dresden Bereits seit einer Woche war die Wissenschaftlerin aus Dresden vermisst worden. Jetzt haben Polizisten die Leiche der 59-Jährigen auf Kreta gefunden.

Nach tagelanger Suche sei die Leiche der gebürtigen US-Amerikanerin Suzanne Eaton am Montagabend von der Polizei gefunden worden, teilte das Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik (MPI-CBG) am Dienstag in Dresden mit. Die renommierte Molekularbiologin (59) hatte dort eine Forschungsgruppe geleitet. Der Todesfall werde noch von den Behörden untersucht, genaue Umstände und Hintergründe waren zunächst unklar. „Wir sind zutiefst schockiert und erschüttert über dieses tragische Ereignis“, hieß es in Dresden.