Rauchen sorgt für ein Viertel der Fälle : WHO befürchtet starken Anstieg von Krebserkrankungen

WHO befürchtet starken Anstieg von Krebserkrankungen

Berlin Die Weltgesundheitsorganisation hat vor einer starken Zunahme der Krebserkrankungen gewarnt. Bei einer Fortsetzung der bisherigen Trends sei mit einem Anstieg der Fälle um 60 Prozent in den nächsten zwei Jahrzehnten zu rechnen.

Das erklärte die WHO in Genf anlässlich des Weltkrebstages. Im Jahr 2018 starben den Angaben zufolge 9,6 Millionen Menschen an Krebs.