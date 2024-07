39 Polizisten verletzt Krawalle nach Mord an jungen Taylor-Swift-Fans im englischen Southport

Gerüchte über Herkunft des Tatverdächtigen heizten die Stimmung auf. Falschmeldungen und Gerüchte über die Herkunft des mutmaßlichen Täters sind nach Polizeiangaben der Hintergrund der Unruhen. „Wir haben bereits mitgeteilt, dass die Person in Großbritannien geboren wurde, und Spekulationen helfen im Moment niemandem“, betonten die Ermittler. Der tatverdächtige Jugendliche lebt seit mehr als zehn Jahren in der Gegend. Er wurde als Sohn von Ruandern in der walisischen Hauptstadt Cardiff geboren.