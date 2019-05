Unglück auf Korsika : Welle reißt deutsche Touristin ins Meer – Frau ertrinkt

Porto-Vecchio Bei einem Strandspaziergang ist eine deutsche Urlauberin auf Korsika von einer Welle ins Meer gerissen worden und ertrunken. Es galt eine Sturmwarnung.

Die etwa 60 Jahre alte Touristin sei am Sonntag offenbar vom Seegang fortgerissen worden, als sie in Porto-Vecchio im Süden der Mittelmeerinsel am Strand spazieren ging, erklärten die Rettungsdienste und die Polizei. Alles deute auf ein Unglück hin.