Eines der ältesten Gebäude Fassade der alten Börse in Kopenhagen nach Brand eingestürzt

Nach dem verheerenden Großbrand in der alten Börse in Kopenhagen ist die Fassade des historischen Gebäudes eingestürzt. „Leider ist die Fassade entlang des Frederiksholms-Kanal eingestürzt“, teilten am Donnerstag die Einsatzkräfte im Onlinedienst X mit. Verletzt wurde demnach niemand, sämtliche Arbeiter seien in Sicherheit gebracht worden.