Nach tödlichem Angriff : Zweifel an Zurechnungsfähigkeit des Tatverdächtigen in Norwegen

Zweifel an Zurechnungsfähigkeit des Tatverdächtigen in Norwegen

Oslo Nach dem tödlichen Angriff im norwegischen Kongsberg ist die Polizei nicht sicher, ob der mutmaßliche Täter psychisch krank ist oder ob er aus politischen Motiven gehandelt hat. Rechtspsychiater sollen nun ein Gutachten erstellen.

Nach der Gewalttat mit fünf Toten im norwegischen Kongsberg soll der Tatverdächtige am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Außerdem sollen Rechtspsychiater sich ein Bild machen, ob der 37-Jährige zurechnungsfähig ist. Nach Angaben seines Anwalts wurde nach den Verhören am Donnerstag entschieden, dass der psychische Zustand seines Mandanten genauer untersucht werden solle. „Das weist darauf hin, dass nicht alles am richtigen Platz ist“, sagte Verteidiger Fredrik Neumann der Zeitung „Verdens Gang“ am Donnerstagabend.