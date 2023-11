Früher „Affenpocken“ genannt WHO bestätigt sexuelle Übertragung von mpox im Kongo

Die Demokratische Republik Kongo erlebt derzeit den größten Ausbruch von Mpox seiner Geschichte. Die WHO teilte mit, in diesem Jahr hätten sich bereits mehr als 12 500 Menschen infiziert, etwa 580 seien daran gestorben. Es sei auch das erste Mal, dass die Krankheit in der Hauptstadt Kinshasa und in der konfliktgeplagten Provinz Süd-Kivu bestätigt wurde. Laut der WHO gab es damit bereits etwa doppelt so viele Mpox-Tote wie im Jahr 2020.