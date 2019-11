Zahl der Opfer noch unklar : Passagierflugzeug stürzt im Kongo in Wohngebiet

Goma Im Osten Kongos ist ein Passagierflugzeug abgestürzt. An Bord befanden sich 17 Menschen. Nach Angaben des Regionalgouverneurs krachte die Maschine in Wohnhäuser.

Die Maschine sei in der Stadt Goma in Wohnhäuser in der Nähe des Flughafens gekracht, teilte am Sonntag der Regionalgouverneur der Provinz Nord-Kivu mit, Nzanzu Kasivita Carly. Eine Opferzahl nannte er nicht.