Mindestens 25 Tote : Passagierflugzeug stürzt im Kongo in Wohngebiet

Goma Im Osten Kongos ist ein Passagierflugzeug abgestürzt. Nach Angaben des Regionalgouverneurs krachte die Maschine in Wohnhäuser. Mindestens 25 Menschen wurden getötet.

Beim Absturz eines kleinen Passagierflugzeugs in Kongo sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Es verunglückte am Sonntag kurz nach dem Start in der Stadt Goma im Osten des afrikanischen Landes. Unter den Opfern waren auch Menschen am Boden. An Bord des Flugzeugs waren mindestens 17 Passagiere gewesen. Es gebe zwei Überlebende, darunter ein Besatzungsmitglied, teilte eine Gesundheitseinrichtung mit, die die Opferzahl bestätigte.