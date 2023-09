Schwere Regenfälle Mindestens 17 Tote bei verheerendem Erdrutsch im Kongo

Bei einem Erdrutsch in Folge schwerer Regenfälle sind in der Demokratischen Republik Kongo mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Die Opfer hätten in Häusern am Fuß eines Berges gelebt, sagte Matthieu Mole, Präsident der zivilgesellschaftlichen Organisation Forces Vives. Die Katastrophe ereignete sich nahe dem Kongo-Fluss in der Stadt Lisala im Nordwesten des zentralafrikanischen Landes.