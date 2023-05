Auch Ruanda und Uganda betroffen Mehr als 200 Tote nach Überschwemmungen im Kongo

Am Donnerstag hatte heftiger Regen in dem Gebiet Kalehe nahe dem Kivu-See zwei Flüsse über die Ufer treten lassen. Gouverneur Théo Ngwabidje besuchte am Samstag das Hochwassergebiet. Auf Twitter teilte er mit, dass die Provinzregierung Medikamente, Lebensmittel und andere Güter in die Region bringen lasse.