Konflikt um Ost-Jerusalem : Luftschutzsirenen ertönen in Jerusalem - Explosionen zu hören

Ein israelischer Polizist hält eine Waffe in der Hand. Zuvor kam es auf dem Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt zu schweren Auseinandersetzungen. Foto: dpa/Ilia Yefimovich

Jerusalem Am Montagabend waren in Jerusalem mehrere Explosionen zu hören. Die Hamas hat sich zu einem Raketenangriff auf Israel bekannt. Die Klagemauer wurde geräumt.

In Jerusalem waren am Montagabend mehrere Explosion zu hören. Unmittelbar zuvor waren Luftschutzsirenen ertönt. Die im Gazastreifen regierende Hamas bekannte sich wenig später zu einem Raketenangriff auf Jerusalem. Er sei die Reaktion auf israelische „Verbrechen und Aggression“, hieß es.

Wegen der gewaltsamen Zusammenstöße zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei sowie Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen haben die israelischen Behörden die Klagemauer in Jerusalem geräumt. „Soeben wurde in Jerusalem Alarm ausgelöst“, teilte die Polizei am Montagabend mit. Hunderte jüdische Gläubige seien deshalb in Sicherheit gebracht worden.