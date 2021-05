Konflikt um Ost-Jerusalem : Hamas stellt Israel nach Jerusalem-Zusammenstößen Ultimatum

Gaza/Jerusalem Die Palästinenserorganisation fordert von Israel, die Polizei vom Tempelberg abzuziehen. Aus Sorge vor neuen Raketenangriffen wurden Luftschutzräume geöffnet und Flugrouten geändert. Außenminister Heiko Maas ruft „alle Seiten“ zu Zurückhaltung auf.

Nach heftigen Zusammenstößen in Jerusalem hat der militärische Flügel der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas Israel am Montag ein Ultimatum gestellt. Ein Sprecher der Organisation in Gaza forderte, Israel müsse bis 18Uhr Ortszeit (17 Uhr MEZ) alle Polizisten und Siedler vom Tempelberg (Al-Haram al-Scharif/Das edle Heiligtum) sowie aus dem Viertel Scheich Dscharrah in Ost-Jerusalem abziehen. Außerdem müssten alle im Rahmen der jüngsten Konfrontationen festgenommenen Palästinenser freigelassen werden. Es handele sich um eine Warnung.