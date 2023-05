Konflikt im Sudan Spanisches Kriegsschiff bringt EU-Bürger aus dem Land

Ein spanisches Kriegsschiff hat am Freitag 162 EU-Bürger und andere Staatsangehörige aus dem umkämpften Sudan in Sicherheit gebracht. Unter den Evakuierten seien unter anderem Menschen aus Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien gewesen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Dienstes der EU am Abend. Das spanische Schiff bringe sie nun nach Saudi-Arabien.