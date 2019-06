Kommentar zu E-Rollern in Paris : Die Mobilitätsrevolution bleibt aus

Meinung Paris E-Scooter sollen die Lösung für die vom Autoverkehr überlasteten Großstädte sein. Eine Studie in Frankreich dämpft allerdings die Hoffnung. Der Verkehrskollaps kann nur durch einen Maßnahmenmix verhindert werden, findet unser Autor.

Angesichts der Unfallzahlen und Beschwerden scheint es sogar, dass die Nachteile bisweilen den Nutzwert übersteigen. In den großen Städten in Frankreich werden immer neue und strengere Regeln aufgestellt, die zumindest die schlimmsten Auswüchse bei der Nutzung der E-Scooter eindämmen sollen. Die Mobilitätsrevolution bleibt also aus, der Verkehrskollaps in den Innenstädten muss auf andere Weise bekämpft werden. Die Trottinette sind dabei allenfalls ein Tropfen auf einem sehr heißen Stein.