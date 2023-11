Teure Sterilisationen notwendig Escobars Nilpferde sind Gefahr für Menschen und Tiere in Kolumbien

Kolumbien sagt den Nachfahren der Flusspferde des verstorbenen Drogenbarons Pablo Escobar den Kampf an. Ab der kommenden Woche solle mit der chirurgischen Sterilisation von zunächst 40 der Tiere begonnen werden, sagte Umweltministerin Susana Muhamad am Donnerstag (Ortszeit). Das Verfahren ist teuer - jede Sterilisation kostet umgerechnet etwa 9220 Euro - und birgt gesundheitliche Risiken sowohl für das Nilpferd als auch für das tierärztliche Personal, so das Ministerium. Sollte dieser Schritt nicht ausreichen, um die Plage einzudämmen, erwägt die Regierung den Transfer in andere Länder wie Mexiko, Indien und die Philippinen sowie letztlich die Tötung von Tieren.