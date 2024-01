Nach Starkregen 33 Menschen sterben bei Erdrutsch in Kolumbien

In Online-Netzwerken und im Fernsehen verbreitete Bilder zeigten von Erdmassen zerstörte Autos. In der Regenwaldregion im Nordwesten des südamerikanischen Landes hatte es zuvor mehr als 24 Stunden lang stark geregnet. Während weite Teile Kolumbiens unter einer Dürre leiden, warnten die Behörden zuletzt vor heftigen Regenfällen im Amazonasgebiet und in mehreren Küstenregionen am Pazifik.