Keine Lust auf Hochzeit : Mann in Kolumbien täuscht Entführung vor

Mann in Kolumbien täuscht Entführung vor

Ein Mann in Kolumbien wollte nicht heiraten und täuschte daher seine eigene Entführung vor (Symbolbild). Foto: dpa/Jörg Carstensen

Pitalito Kurioser Fall in Kolumbien: Ein Mann versucht, sich vor seiner Hochzeit zu drücken und löst dadurch einen Großeinsatz aus.

Um nicht vor den Traualtar treten zu müssen, hat ein Mann in Kolumbien seine eigene Entführung vorgetäuscht und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Familie seiner künftigen Braut verständigte die Polizei, nachdem der 55-Jährige in Pitalito im Department Huila vermeintlich von bewaffneten Männern auf einem Motorrad verschleppt worden war, wie der Fernsehsender Caracol am Donnerstag berichtete.