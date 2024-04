Nach Krebsdiagnose König Charles nimmt wieder Termine wahr und besucht Krebszentrum

Rund drei Monate nach Bekanntmachung seiner Krebsdiagnose will Großbritanniens König Charles III. wieder öffentliche Termine wahrnehmen. Gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla soll er am Dienstag ein Krebszentrum besuchen, wie der Palast ankündigte. Die beiden sollen dort Patienten und medizinische Spezialisten treffen. „Der Besuch wird der erste in einer Reihe von auswärtigen Terminen sein, die Seine Majestät in den kommenden Wochen wahrnehmen wird“, hieß es.