Besuch auf der Baustelle König Charles besichtigt Notre Dame in Paris

Der britische König Charles III. hat während seines Staatsbesuchs in Frankreich die bei einem Großbrand stark beschädigte Kathedrale Notre Dame in Paris besichtigt. Charles und seine Ehefrau Camilla, begleitet vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seiner Frau Brigitte, ließen sich am Donnerstag ausführlich über die andauernden Renovierungsarbeiten an der Kathedrale informieren. Zuvor würdigte Charles in einer Rede vor dem Senat die Beziehungen zwischen Frankreich und dem Vereinigten Königreich.