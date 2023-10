Staatsbesuch König Charles auf Kenia-Reise - mit kolonialen Lasten im Gepäck

Zu den Forderungen an Charles III. gehört nicht nur die Auseinandersetzung mit der Kolonialzeit, sondern auch mit deren Folgen. So begleiten den König auf seiner Reise Beschwerden darüber, dass Ausländer noch immer große Landstriche in Kenia besitzen. Auch Forderungen, Verantwortung für mutmaßliche Verbrechen der aktuell in Kenia stationierten britischen Soldaten zu übernehmen, werden laut.