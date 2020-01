Australien : Im Schmelzofen des Klimawandels

Boote am Lake Conjola in Australien, im Hintergrund die riesigen Rauchwolken der Buschfeuer. Foto: dpa/Robert Oerlemans

Australien könnte zum ersten Opfer der Erderwärmung werden, die es mit seinen Kohle-Exporten selbst massiv befeuert. Dabei hätte das Land gute Alternativen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Matthias Beermann

Es war Mitte November, die Buschfeuer in Australien loderten da schon seit Wochen, als sich in Perth an der Südwestküste des fünften Kontinents Dutzende Wissenschaftler zu einer Konferenz trafen. Der Climate Council, ein Zusammenschluss führender australischer Klimaforscher, hatte zu einem Symposium geladen. In den Vorträgen und Diskussionen ging es um drängende Probleme wie versiegende Wasserressourcen, bedrohte Tiere und Pflanzen sowie die Auswirkungen der Hitze auf die Gesundheit von Kindern. Die vielleicht alarmierendsten Informationen zu den Folgen des Klimawandels für Australien wurden freilich in den Kaffeepausen ausgetauscht. Da plauderten die Wissenschaftler angeregt über die Grundstücke, die viele von ihnen bereits vorsorglich in Tasmanien erworben haben. Die Insel im Süden Australiens ist berüchtigt für ihr raues Klima. Doch sie könnte der einzige Ort sein, wo man als Australier in Zukunft noch angenehm leben kann.

Dem Paradies auf Erden droht ein böses Erwachen. Australien eilt bisher der Ruf einer vom Schicksal verwöhnten Traumdestination voraus, mit atemberaubender Natur, einer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt, dynamischen Küstenmetropolen und ebenso unkomplizierten wie humorvollen Bewohnern. Rund 4,5 Millionen Touristen ließen sich davon im vergangenen Jahr locken. Auch für viele Deutsche ist der ferne Kontinent ein Sehnsuchtsziel – rund 130.000 machten sich 2019 auf die 16.000 Kilometer lange Reise. Allein 20.000 junge Deutsche, darunter ganze Abiturjahrgänge, verbrachten bei eiskaltem Foster’s Lager und mit Gelegenheitsjobs hier einige Wochen zwischen dem Ende der Schulzeit und dem Ernst des Lebens.

Doch nun zeigen erste Meldungen, dass die Besucherzahlen angesichts der Feuersbrünste wohl um mindestens zehn Prozent eingebrochen sind. Und den Machern des „Dschungelcamps“ schlägt harsche Kritik entgegen, dass das alljährliche TV-Trash-Spektakel selbst unter solchen Umständen wieder im Outback stattfinden soll.

Dabei sind die Brände wohl nur ein Vorgeschmack auf noch Schlimmeres. Vor fünf Jahren hatten die staatliche Wetterbehörde und die nationale Wissenschaftsagentur CSIRO bereits davor gewarnt, dass sich der australische Kontinent bis zum Ende des Jahrhunderts noch erheblich stärker erwärmen dürfte als der Rest der Welt, und zwar um bis zu 5,1 Grad Celsius, falls die Emission von Treibhausgasen nicht energisch reduziert wird. Das ist, als fachte man die schon glimmende Glut in einem Schmelzofen an – und würde wohl das Ende der menschlichen Besiedlung Australiens bedeuten.

Foto: dpa/David Mariuz 14 Bilder Tiere, die es aus der Feuerhölle schafften.

Dass sie sich in gewissermaßen im Testlabor des Klimawandels befinden, wurde vielen Australiern aber erst jetzt wirklich bewusst, da ihr Land in Flammen steht wie noch nie zuvor. Die verheerende Feuersbrunst hat in den vergangenen Monaten eine Fläche von mehr als vier Millionen Hektar Natur verwüstet und vermutlich Hunderte Millionen Tiere das Leben gekostet. Und anders als üblich lodern die Flammen nicht nur in der menschleeren Savanne im Landesinneren, sondern sie umzingeln immer wieder auch Siedlungen, zerstören Häuser, töten Menschen. Gleichzeitig erlebt das Land die schlimmste Dürre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, die Temperaturen erreichen an einigen Orten immer wieder Rekordwerte um die 50 Grad Celsius. Die Hitze lässt den Asphalt der Straßen schmelzen, Kraftwerken geht das Kühlwasser aus, die Farmer können ihre Tiere nicht mehr tränken.

Australien ist ein Kontinent der Extreme, und Buschbrände sind nichts Ungewöhnliches. Nur sind sie in diesem Jahr schon im Juli ausgebrochen und damit gut zwei Monate früher als üblich. Man habe geahnt, dass die diesjährige Feuersaison verheerend werden würde, erklärte Richard Thornton, Leiter des australischen Forschungszentrums für Buschfeuer und Naturkatastrophen. Er halte es zwar für schwierig, einzelne Waldbrände oder extreme Wetterereignisse direkt dem Klimawandel zuzuschreiben. Aber für ihn sei es offensichtlich, dass die Erderwärmung die Rahmenbedingungen verschärfe, sagte Thornton. „Unsere Extreme werden extremer.“

Foto: dpa/David Mariuz 8 Bilder Buschfeuer in Australien: Koalas in Gefahr.

Darauf sind die Australier, vorsichtig gesagt, nicht wirklich vorbereitet. Es ist fast so, als würde sich bewahrheiten, was der australische Schriftsteller Donald Horne 1964 in seinem Buch „Lucky Country“ so bissig über seine Heimat geschrieben hat: ein Schlaraffenland, das derart gesegnet ist mit Bodenschätzen und anderen Ressourcen, dass sich seine Bewohner nicht mehr wirklich anstrengen müssen, um ein angenehmes Leben zu führen. Nun könnte das „glückliche Land“ erstmals vor einer existenziellen Herausforderung stehen, wenn es nicht über kurz oder lang untergehen will. Der australische Lebensstil wird sich verändern müssen, so viel scheint sicher.

Mag sein, dass die derzeit tobende Feuerkatastrophe endlich den Anstoß dazu gibt. Noch wird das Land von einer Regierung geführt, die die Bedrohung durch die Erderwärmung herunterspielt und den Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und den Buschbränden als Hirngespinst linker Ökospinner abtut. Als Panikmache „irrer Innenstadtbewohner“ bezeichnete der Vize-Premierminister Michael McCormack im November die Vorstellung, die Brände könnte in einem Zusammenhang mit dem Klimawandel oder Australiens Rolle als weltgrößter Kohlexporteur stehen. Und sein Chef, Premier Scott Morrison, fuchtelte noch unlängst bei einer Rede im Parlament in Canberra mit einem Kohlebrocken herum, um für das „schwarze Gold“ zu werben.

Denn darum geht es: Ein ernstzunehmender Kampf gegen die Treibhausgas-Emissionen ist nicht denkbar ohne eine Abkehr vom bisherigen Exportschlager Kohle, der den Australiern jedes Jahr mindestens 40 Milliarden Euro in die Kassen spült und an dem Zehntausende meist sehr gut bezahlte Jobs hängen. Die Kohleindustrie hat in Australien eine starke Lobby.

Wenn der weltweite Temperaturanstieg auf unter zwei Grad Celsius begrenzt werden soll, müssten 90 Prozent der australischen Kohlereserven, die eigentlich noch für 500 Jahre ausreichen, im Boden bleiben. Bisher sieht der Plan aber ganz anders aus: Mindesten sechs große Kohletagebaue sollen in den kommenden Jahren erschlossen werden, darunter auch eine sogenannte Supergrube, die der indische Adani-Konzern schon in den kommenden Wochen in der Provinz Queensland in Betrieb nehmen will. Auch in die Flüssiggasindustrie, die bereits mehr als 20 Prozent des auf den Weltmärkten gehandelten Gases liefert, soll kräftig investiert werden.

Schon heute, so ergab im vergangenen Jahr eine von der Umweltstiftung Australian Conservation Foundation (ACF) in Auftrag gegebene Studie, sei Australien mit seinen nur 25 Millionen Einwohnern für fünf Prozent der globalen Treibhausgas-Emissionen verantwortlich, sofern man die australischen Exporte fossiler Brennstoffe mit berücksichtige. Sollten die Pläne zum Ausbau der Kohle- und Gasindustrie tatsächlich umgesetzt werden, könnte dieser Anteil bis 2030 sogar auf 17 Prozent steigen. Australien würde dann zu einer „Emissionssupermacht“, ätzte ACF-Sprecher Gavan McFadzean.

Auch Australiens eigene Energieversorgung stützt sich bisher fast ausschließlich auf fossile Brennstoffe. Mehr als 80 Prozent des elektrischen Stroms stammen aus Kohle- und Gaskraftwerken, obwohl Australien ideale Bedingungen für die Erzeugung von Solar- und Windenergie bietet. Allein die intensive und verlässliche Sonneneinstrahlung auf dem fünften Kontinent würde ausreichen, um theoretisch den ganzen Globus mit Strom zu versorgen, betont Douglas MacFarlane, Chemie-Professor an der Monash-Universität in Melbourne. Dazu kommen Australiens lange Küsten mit ertragreichen Standorten für Windkraftanlagen. Das Land hat damit alle Voraussetzungen, um den billigsten Öko-Strom der Welt im Überfluss zu produzieren.

Daraus ließe sich ein Geschäftsmodell entwickeln, das Australiens Wohlstand bewahrt und gleichzeitig der weltweiten Senkung des CO 2 -Ausstoßes dient. Da sich nur ein Teil des australischen Ökostroms in Form von Wasserstoff oder per Unterseekabel über Indonesien und Singapur auf das asiatische Festland exportieren ließe, läge Australiens Beitrag zum globalen Klimaschutz vor allem im Export emissionsarm produzierter Metalle.

Würde das Land nur ein Viertel seiner derzeitigen Ausfuhren von Eisenerz und die Hälfte seiner Exporte von Aluminiumoxid mithilfe von Strom aus Solar- und Windanlagen einschmelzen, würde dies mehr Profit und Jobs sichern als alle Aktivitäten von Kohle- und Gasindustrie zusammen, hat der Ökonom Ross Garnaut von der Universität Melbourne errechnet. Der Wissenschaftler sieht das an Bodenschätzen so reiche Australien in einer ganz neuen Rolle als weltweit führender Produzent und Exporteur klimaneutral hergestellter Minerale wie etwa Lithium, Titanium, Vanadium, Nickel, Kobalt und Kupfer.